Tην Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας γιορτάζει o Δήμος Αγρινίου με τριήμερο εκδηλώσεων

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας, ο Δήμος Αγρινίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εθελοντικές οργανώσεις και ενεργούς πολίτες, διοργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων (19 - 21 Σεπτεμβρίου).

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη των φυσικών πεζοπορικών μονοπατιών της περιοχής, η προώθηση της υπαίθριας δραστηριότητας, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της πεζοπορίας για την υγεία και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ενημερωτική εκδήλωση: Ομιλίες και παρουσιάσεις με θέμα «Η πεζοπορία ως μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης». Θα αναδειχθούν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες αναδείξεων μονοπατιών σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ένταξη των τοπικών μονοπατιών σε τουριστικές διαδρομές.

Πεζοπορικές διαδρομές: Ξεναγήσεις σε μονοπάτια κατάλληλα για πεζοπόρους και οικογένειες, που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, όπως ο ορεινός όγκος του Παναιτωλικού, η αρχαία Στράτος και η λίμνη Τριχωνίδα. Οι διαδρομές συνδυάζουν την πεζοπορία με τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία.

Στο πλαίσιο των δράσεων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία και ξενάγηση στην Αρχαία Στράτο και τη Λίμνη Καστρακίου. Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αναχώρηση για τη γέφυρα Κρεμαστών, ενώ την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα γίνει πεζοπορία στη λίμνη Τριχωνίδα. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανακάλυψη της πλούσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής μας, καθώς και για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής», δήλωσε ο δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου. «Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις και να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής της φύσης και της άθλησης», τόνισε.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τον κ. Ανδρέα Σκαρτσάρη στο τηλέφωνο: 6945 297707.