Την εθνική οδό Πατρών – Πύργου έκλεισαν οι αγρότες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, προχωρώντας σε νέο μπλόκο που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου.

Δεκάδες αγρότες, πεζοί, απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της νέας εθνικής οδού, καθώς δεν τους επετράπη να μεταβούν στο σημείο με τα οχήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες ζητούν από τους οδηγούς κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες.

Μπλόκα και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.