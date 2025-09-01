Τιμητική εκδήλωση για τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Το Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025, ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου πραγματοποίησαν τιμητική εκδήλωση για τα 30 έτη ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιεροθέου στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου με τίτλο «Ελλήνων μουσικές μες τους αιώνες».

Σε τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, την 19η Φεβρουαρίου 2025, ύστερα από ΕΙΣΗΓΗΣΗ (ΕΔΩ) του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασιλείου Γκίζα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για Τιμητικό Ψήφισμα και εκδήλωση προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, με αφορμή την επέτειο των 30 ετών από την ενθρόνισή του στην Ιερά Μητρόπολη, ως ελάχιστη τιμή και αναγνώριση στο πολυσχιδές έργο του και την προσοφρά του.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κ. Ιωάννα Κωστή. Αρχικά κλήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος να αναγνώση το ομόφωνο ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ (ΕΔΩ) του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ύστερα από την καταγραφή των βιογραφικών του Μητροπολίτου κατέληξε ως εξής:

«Πέραν της ανιδιοτελούς συνεισφοράς του στις κατά καιρούς προσπάθειες του Δήμου μας και το πολυδιάστατο πνευματικό και συγγραφικό του έργο, είναι μια προσωπικότητα που πέτυχε να ακουστεί η Ναύπακτος στα πέρατα του κόσμου μόνο και μόνο με τον τίτλο του ως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Παρά ταύτα ο ίδιος, σε όλη αυτή την πορεία των 30 ετών, παραμένει ακούραστος Ιεράρχης, επισκεπτόμενος κάθε ενότητα του δύσβατου Δήμου μας και παραμένοντας ταπεινός και προσιτός και στον τελευταίο πιστό. Ασκεί διοίκηση και, όντας δίκαιος στις αποφάσεις του, συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που εν τέλει τον τοποθετούν στους κορυφαίους Ιεράρχες.

Αναμφισβήτητα, η προσωπικότητα και η διαχρονική και πολυεπίπεδη προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της πνευματικότητας της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης, κοινωνίας μας και παράλληλα έχουν συντελέσει στην προώθηση των αξιών, της κοινωνικής προσφοράς, της παράδοσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της ορθόδοξης θεολογίας και πίστης».

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας. Αφού ευχαρίστησε τους παρόντες Μητροπολίτες, τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές, τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, άλλων φορέων και τον λαό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας για την έκδοση του ομόφωνου τιμητικού ψηφίσματος και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπακτίας της τιμητικής εκδήλωσης.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μητροπολίτου μας λέγοντας ότι

«δεν είναι εύκολο να τιμήσεις μια προσωπικότητα του αναστήματος του Μητροπολίτη μας, όταν ο ίδιος έχει επιλέξει ως κριτές και αξιολογητές του το Χριστό, την Εκκλησία του και την Ιστορία». Κατόπιν, μεταξύ άλλων τόνισε ότι «χαρακτηριστικό του είναι η αυστηρή και απαραβίαστη συνέπεια λόγων και πράξεων, η πιστή εφαρμογή της δικασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και των νόμων της, όπως και των νόμων της Πολιτείας. Διδάσκει την υπακοή την οποία ο ίδιος βίωσε και βιώνει, κάνοντας απόλυτη υπακοή στον Γέροντά του, άγιο Καλλίνικο, και στους νεοφανείς αγίους, τους οποίους είχε την ευλογία να γνωρίσει και να συναναστραφεί και φυσικά στο Ευαγγέλιο και στους Πατέρες της Εκκλησίας, δημιουργώντας την αίσθηση, ότι δεν ποιμαίνει ο Μητροπολίτης, αλλά το Ευαγγέλιο και οι Πατέρες, ούτε διοικεί ο Δεσπότης τα νομικά πρόσωπα ή τα Ιδρύματα, αλλά ο νόμος της Πολιτείας.

Βίωσε και βιώνει την αρετή της αποταγής και της πραγματικής αναχώρησης, εφαρμόζει στην πράξη την αρετή της ακτημοσύνης με απόλυτο τρόπο. Επέλεξε την αυστηρή ασκητική ζωή και την βιώνει έμπρακτα μέσα στο πιο κεντρικό και πολύβουο σημείο της πόλης, στο ιστορικό μας λιμάνι, μετατρέποντάς το σε πραγματικό ησυχαστήριο.

Συνέγραψε πλήθος βιβλίων, στα οποία δεν διατυπώνει προσωπικές του απόψεις, αλλά την διδασκαλία των Πατέρων και των Αποστόλων. Όλα τα χαρίσματά του, ευφυία, συγγραφικό ταλέντο, χάρισμα λόγου, ικανότητα διοικήσεως, αποφασιστικότητα, τα έθεσε στην υπηρεσία της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Τοποθετήθηκε σε μικρή Μητρόπολη, αλλά μένει σ’ αυτήν αρνούμενος μεταθέσεις σε μεγαλύτερες Μητροπόλεις, φροντίζοντας να κάνει την Ναυπακτία μεγάλη, γνωστή σε όλον τον κόσμο.

Ασχολήθηκε με σοβαρά σύγχρονα θέματα μένοντας ανεπηρέαστος από θεωρίες, κενές περιεχομένου, αλλά και από ζηλωτικές ακρότητες. Συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά στην εποικοδομητική συνεργασία και συνύπαρξη της Εκκλησίας και της Πολιτείας, αλλά και της Επιστημονικής Κοινότητας και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Δεν κουράζεται να περιδιαβαίνει το σύνολο της δύσβατης Μητρόπολής του και να εκδηλώνει την αγάπη του σε όλους, ιδίως στα παιδιά, με τα οποία επιδιώκει να συνομιλεί με κάθε ευκαιρία».

Και ο κ. Δήμαρχος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Ως Δήμαρχος Ναυπακτίας είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος γιατί σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα, μέσω του ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αλλά και της αποψινής εκδήλωσης, να τιμήσουμε τον Μητροπολίτη μας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την έλευσή του στη Ναύπακτο για όλα αυτά τα οποία προσέφερε και προσφέρει στην τοπική και ευρύτερη Εκκλησία μας, στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία μας, αλλά και στον κάθε έναν και κάθε μία από εμάς».

Στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων είπε:

«Είναι δύσκολο να αποτυπωθή μια απαράμιλλη πορεία ζωής, ένα πολυσήμαντο έργο ενός ανθρώπου, του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου, που αφοσιώθηκε ολόψυχα στην διακονία του Θεού και του ανθρώπου• μια γόνιμη τριακονταετής διακονία, στην οποία αναδείχθηκαν το εύρος της γνώσης, το ηθικό ανάστημα και η προσωπικότητα του Μητροπολίτη. Για όλα αυτά ευχαριστεί τον Θεό που οδήγησε τα βήματα του Μητροπολίτη Ιεροθέου στην Ναύπακτο, μια Μητρόπολη με μεγάλη ιστορία, αφού Μητροπολίτες της υπέγραψαν αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων και άλλοι αναδείχθηκαν φάροι τηλαυγείς της Ορθοδοξίας. Την παράδοση αυτών συνεχίζει ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, αποτελεί συνέχεια αυτού του μεγαλείου, στηρίζοντας τους ανθρώπους με τις συγγραφές του, που κάνουν γνωστή την Ναύπακτο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο».

Είπε ότι ως Περιφεριεάρχης διαπιστώνει ότι ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, για την αγάπη και την σοφία του, χαίρει της αγάπης και του σεβασμού όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όχι μόνο της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Περάτωσε μάλιστα τον χαιρετισμό του αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον ενθρονιστήριο λόγο του Μητροπολίτου, της 10ης Σεπτεμβρίου 1995, το οποίο έλεγε: «Πολλοί μου είπαν ότι η Ιερά Μήτρόπολη είναι μικρή για μένα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν συνήθισα να μετρώ τα πνευματικά πράγματα με το στρέμμα, αλλά "με της καρδιάς το πύρωμα και με το αίμα", όπως λέγει ο ποιητής». Είπε ότι «η ειλικρίνεια αυτής της δήλωσης αποδείχθηκε από την τριακονταετή ποιμαντορία, στην οποία ο Μητροπολίτης απέδειξε ότι μεγάλοι δεν είναι οι τόποι που έχουν την μεγάλη έκταση, αλλά οι τόποι που διακονούνται από μεγάλους ανθρώπους».

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοπόρα και καθοδηγητική παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου στα θεολογικά πράγματα, στις θέσεις ευθύνης που διακόνησε ως κορυφαίος Ιεράρχης, στο τεράστιο συγγραφικό του έργο, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερο στο κοινωνικό έργο του. Ήταν μπροστά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες της τοπικής κοινωνίας, αναφέρθηκε όμως ιδιαίτερα στην ίδρυση των ενοριακών «Συνδέσμων Αγάπης», με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, στα Ενοριακά Κέντρα, στις καταπληκτικές, όπως είπε, κατασκηνώσεις στον Άγιο Παντελεήμονα Αντιρρίου, σε στέγη γερόντων, εννοώντας προφανώς την μέριμνά του για την λειτουργία του Γηροκομείου στο κτίριο του Ιδρύματος Καπουρδέλη-Ξύκη. Αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής, Σχολής Αγιογραφίας, καθώς και στην κυκλοφορία της εφημερίδας «Εκκλησιαστική Παρέμβαση». Τόνισε ιδιαίτερα την μέριμνά του για την νεολαία, τον αθλητισμό, την ίδρυση σχολικών μονάδων στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Τέλος είπε ότι η παρουσία του συνεχίζει να αποτελή φάρο ελπίδας, ειρήνης και ενότητας για το ποίμνιό του και ότι πορεύεται με γνώμονα την αγάπη προς τον άνθρωπο. Εκ μέρους όλων εξέφρασε προς τον Μητροπολίτη Ιερόθεο την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό. Και ευχήθηκε να του δίνη ο Θεός μακροημέρευση και να συνεχίση να ποιμαίνη με την ίδια σοφία, την ίδια αγάπη και την ίδια ταπεινότητα, όπως μέχρι σήμερα.

Χαιρετισμό απέστειλε, λόγω αδυναμίας να παρευρεθή, και η βουλευτής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά.

Τέλος, αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για το ομόφωνο ψήφισμά του, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και την όλη βοήθειά του, τους παρόντας Μητροπολίτες, τους ομιλητές και όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση είπε ότι θα προτιμούσε να σιωπήση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό διάβασε την αντιφώνηση που έκανε στον τότε Δήμαρχο κατά την πρώτη έλευσή του στην πλατεία της πόλεως, στις 10 Σεπτεμβρίου 1995 κατά την ενθρόνισή του. Στην συνέχεια είπε ότι προσπάθησε όλα αυτά τα τριάντα (30) χρόνια να παραμείνη σταθερός στα όσα είπε τότε.

Όλα τα βίντεο της εκδήλωσης ΕΔΩ

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ