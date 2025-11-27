Τιμήθηκε ο τυφλός μαθητής Ιωάννης Παπαθανασίου από τη Γαβαλού Αγρινίου -«Σημαιοφόρος ψυχής»

Τιμήθηκε για τη δύναμη ψυχής και την προσήλωση στο στόχο για διαρκή πρόοδο παρά τις αντιξοότητες ο τυφλός μαθητής της Γ’ Γυμνασίου Ιωάννης Παπαθανασίου από τη Γαβαλού Αγρινίου που ήταν σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ο μαθητής που είχε σκορπίσει ρίγη συγκίνησης ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ). Από την πλευρά των διοργανωτών δεν τιμήθηκαν μόνο ναυτικοί αλλά και και άλλα πρόσωπα που με το παράδειγμα και τη στάση ζωής τους λειτουργούν ως «φάρος» που μας δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε στα δύσκολα!





Η ανακοίνωση του σχολείου που υπογράφει ο διευθυντής του σχολείου Βασίλης Δανιάς:

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε την βράβευση του μαθητή μας της Γ΄ τάξης Παπαθανασίου Ιωάννη με ολική απώλεια όρασης από το ΠΕΠΙΕΘ που έγινε στην Αθήνα την Τετάρτη 26/11/2025 ώρα 18:00μ.μ. στο Dia Noche στη Μαρίνα Αλίμου.

Το σχετικό ρεπορτάζ της βράβευσης αναφέρει:

Βραβεύσεις Ζωής της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) 2025 – Μια βραδιά αφιερωμένη στους ναυτικούς. Την λαμπερή βραδιά διοργάνωσαν ο πρόεδρος της Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΠΕΠΙΕΘ.

Μια βραδιά αφιερωμένη στους ναυτικούς αλλά και σε πολίτες που, μέσα από μικρές ή μεγάλες πράξεις, απέδειξαν ότι η ανθρωπιά μπορεί να γίνει φάρος σε δύσκολες στιγμές. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν τιμητικά βραβεία, τα οποία απονεμήθηκαν σε ανθρώπους που ξεχώρισαν για την προσφορά τους, την αυταπάρνηση και το παράδειγμά τους προς την κοινωνία. Οι λόγοι βράβευσης αφορούν πράξεις θάρρους, κοινωνικής ευαισθησίας, υποστήριξης προς συνανθρώπους και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Η βραδιά αποτέλεσε φόρο τιμής σε εκείνους που δείχνουν ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής και ότι η προσφορά δεν γνωρίζει σύνορα. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. επιχείρησε να αναδείξει ιστορίες πραγματικής δύναμης που συχνά μένουν αφανείς. Ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα στην εκδήλωση ήταν και ο μαθητής του σχολείου μας με ολική απώλεια όρασης.

Μαθητής Γ’ Γυμνασίου της Γαβαλούς Αγρινίου, τυφλός αλλά με “όραση ψυχής”, σήκωσε με τιμή τη γαλανόλευκη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 που μας έκανε όλους να νιώσουμε δέος και συγκίνηση.

Πηγή φωτογραφιών και κειμένου για την εκδήλωση: zougla.gr