Τιμήθηκε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος για τα 30 χρόνια αρχιερατικής ποιμαντορίας

Τιμήθηκε για τα 30 χρόνια αρχιερατικής του ποιμαντορίας ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα «Δελφοί» του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (ΠΚΡ), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιερόθεο, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων της αρχιερατικής ποιμαντορίας του και τη συμβολή του στη διάδοση του οράματος του οικουμενικού ελληνισμού. Την εκδήλωση, με τίτλο «Οικουμενικός ελληνισμός:

Απ’ τους δυο μας ποταμούς θα γευτεί μια νύχτα η έρημος καρπούς» (Διονύσης Σαββόπουλος), συνδιοργάνωσαν το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, η Αδελφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής «Ο Έπαχτος» και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.).

Ομιλητές ήταν ο κ. Νικόλαος Νούλας, Φιλόλογος, Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών & η κ. Δανάη Αναγνωστοπούλου, Φιλόλογος, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών. Το Λύκειον των Ελληνίδων πλαισίωσε την εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, κ. Γαβριήλ, καθώς επίσης και ο κ. Βασίλειος Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σπήλιος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκταρίου Φαρμάκη και η κ. Ασημίνα Φούντζουλα, Πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ και εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα. Παρέστησαν επίσης η κ. Ζέφη Δημαδάμα, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κ. Ολυμπία Βικάτου, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, ο κ. Πάνος Χολής, Πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ, ο κ. Δημήτριος Στεργίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξηρομέρου, ο κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συντακτών Ελλάδος, η κ. Έφη Τσιούφη, Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βάλτου και η κ. Χριστίνα Φούντζουλα, Πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι Πρόεδροι των τριών συνδιοργανωτών φορέων (κ. Νούλας, κ. Παπαδόπουλος, κ. Βουτσινάς) απέδωσαν τιμητική πλακέτα στον Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο, όπου αναγράφονταν τα εξής: «Τιμής ένεκεν, για ουσιαστική συμβολή του στη διάδοση του οράματος του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Θεολογίας». Στη συνέχεια, ο τιμώμενος Μητροπολίτης έλαβε τον λόγο, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και αναφέρθηκε αφενός στο ποιμαντικό και συγγραφικό του έργο και αφετέρου στη συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό.

Ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ του Μεγάρου του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.