Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) στο εμπορικό πολυκατάστημα River West στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεω μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας στο River West – Το τηλεφώνημα, έγινε στις 14:26 και ήδη οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση του χώρου.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ προκειμένου να ελέγξουν τη βασιμότητα της απειλής – τις αστυνομικές δυνάμεις συνδράμει και όχημα της πυροσβεστικής.

newsit.gr