TikTok: Η απάντησή του για την εις βάρος του έρευνα σε ότι αφορά την προστασία των ανηλίκων

Σε απάντηση του τηλεγραφήματος που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 19/2/2024 και ώρα 14:38 με τίτλο «ΕΕ-προστασία ανηλίκων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε “επίσημη έρευνα” σε βάρος του TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)» σχετικά με την ανακοίνωση στοιχείων έρευνας για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων το TikTok εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση στα ελληνικά και αγγλικά.

Η ανακοίνωση του TikTok έχει ως εξής: «Το TikTok έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις για την προστασία των εφήβων και τη διατήρηση των κάτω των 13 ετών εκτός πλατφόρμας, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειδικούς και τον κλάδο για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους νέους στο TikTok και προσβλέπουμε στην ευκαιρία που έχουμε τώρα, να εξηγήσουμε λεπτομερώς αυτό το έργο στην Επιτροπή», Εκπρόσωπος TikTok.

Η ανακοίνωση του ΤikTok στα αγγλικά: «TikTok has pioneered features and settings to protect teens and keep under 13s off the platform, issue the whole industry is grappling with. We’ll continue to work with experts and industry to keep young people on TikTok safe, and look forward to now having the opportunity to explain this work in detail to the Commission. TikTok spokesperson».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters