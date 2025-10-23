Τι ψάχνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, όταν το Υπουργείο έχει άλλη λογική;

Από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη ξεχωρίσαμε ένα σημείο που φαινομενικά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Από τον Ιατρικό Σύλλογο λοιπόν, ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση του Υπουργού για τη θεσμική αποκατάσταση της συμμετοχής του Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Αγρινίου, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ και δέκα μήνες δεν έχει τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί. Αυτό σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου συνιστά θεσμική εκτροπή.

Το ζήτημα είναι όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου τοποθετήθηκαν εγκαίρως… οι εκπρόσωποι βουλευτών και πολιτικών παραγόντων της περιοχής. Μπορεί με βάση την κοινή λογική, όταν το Υπουργείο συγκροτεί το όργανο, ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου να ήταν από τους πρώτους που γράφονταν στη σχετική απόφαση για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Όμως στην Ελλάδα δεν μιλάμε και δεν πράττουμε με την κοινή λογική, αλλά με την πολιτική και πολιτικάντικη λογική.

Με αυτό δυστυχώς ως δεδομένο αντιστρέφεται και το ερώτημα. Δυστυχώς το ερώτημα δεν είναι γιατί το Υπουργείο δεν τοποθετεί τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου στο ΔΣ του Νοσοκομείο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ψάχνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου; Ψύλλους στα άχυρα;

Εφημερίδα «Συνείδηση»