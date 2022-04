Τι κοινό θα έχουν η Νέα Υόρκη και το Μεσολόγγι το 2050;

Τεράστιες παγονησίδες λιώνουν, παγόβουνα διαστάσεων τέσσερις φορές μεγαλύτερων του Λονδίνου αποκολλούνται και οι επιστήμονες ουρλιάζουν πως υπάρχει πρόβλημα. Που απειλεί όλες τις περιοχές, οι οποίες είναι κοντά σε θάλασσα, αλλά όχι μόνο αυτές.

Οι μελετητές έχουν επισημάνει ότι έως τα τέλη του αιώνα, η στάθμη της θάλασσας θα έχει ανέβει από 63 έως 91 εκατοστά και μοιραία, θα απειλήσει 250 εκατομμύρια ανθρώπους και θα ‘καταπιεί’ παραλίες και παράκτιες ιδιοκτησίες.

Σε τεράστιο κίνδυνο βρίσκεται ο πληθυσμός της θαλάσσιας βιολογίας “που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ρεύματα των ωκεανών, καθώς θέτει τις προϋποθέσεις για το οικοσύστημα -σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών, θερμοκρασίας και συνθηκών αλατότητας”.

Τα παραπάνω αναφέρονταν σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2020, όπου τονίστηκε πως τα φύλλα πάγου ‘υποχωρούν’ με ραγδαίες ρήξεις, γεγονός που οδηγεί σε ξαφνική και απρόβλεπτη αύξηση της στάθμης -και κάνει έως και αδύνατη την πρόβλεψη και την προετοιμασία.

Εκ των πιο σοβαρών συνεπειών είναι ότι θα σταματήσουν τελείως τα ρεύματα, γεγονός που θα αλλάξει παντού το κλίμα.

“Στην Ευρώπη θα σημειωθεί πολύ μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για μεγάλες χρονικές περιόδους (παγετούς), που θα επηρεάσει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και τις οικονομίες που στηρίζονται στα αγροτικά”.

Οι ειδικοί θύμισαν πως ο πλανήτης δεν έχει δει πιο ζεστά χρόνια στην ιστορία του, από αυτά που ζει μετά το 2014 (δέκα από τις πιο ζεστές χρονιές, της έχει ζήσει από το 2005 μέχρι σήμερα), πριν επαναλάβουν πως όλα τα παραπάνω είναι προϊόντα της υπερθέρμανσης του πλανήτη”.

Μια τεράστια παγονησίδα που είναι στην Ανταρκτική και κάλυπτε περιοχή -μεγέθους της Νέας Υόρκης ή της Ρώμης- κατέρρευσε στον ωεκανό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενώ δεν αναμένουν σημαντικές επιπτώσεις -ως αποτέλεσμα αυτού-, το λιώσιμο των πάγων σε αυτήν την ιστορικά σταθερή περιοχή μπορεί να προμηνύει πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον.

Η Ανταρκτική χωρίζεται στην Ανατολική και τη Δυτική Ανταρκτική, με την Υπερανταρκτική Οροσειρά να τις χωρίζει.

Στη Δυτική Ανταρκτική, ο πάγος είναι πιο ασταθής από ό,τι στα ανατολικά -είναι από τις πιο κρύες και ξηρές τοποθεσίες του πλανήτη. Στη Δυτική Ανταρκτική παρατηρείται συχνά λιώσιμο των πάγων και κατάρρευση παγονησίδων.

Στην Ανατολική, ποτέ. Μέχρι το ξημέρωμα της 17ης Μαρτίου του 2022, όταν δορυφόρος κατέγραψε την πρώτη μεγάλη κατάρρευση παγετώνων στην περιοχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας

Ξαφνικά εξαφανίστηκε κάτι “που υπήρχε εκεί για χιλιάδες χρόνια και δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά” δήλωσε ο μελετητής παγετώνων και καθηγητής του University of Minnesota, Peter Neff στο NPR.

Πρόσθεσε ότι συρρίκνωση είχε αρχίσει να παρατηρείται από το ’70, εν τούτοις πρόσφατα επιταχυνόμενη τήξη είχε ως αποτέλεσμα την απροσδόκητη κατάρρευση. Ο λόγος ήταν οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες αυτής της περιόδου, στην περιοχή.

Ο σταθμός Concordia (ερευνητική εγκατάσταση της Ανταρκτικής που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της ηπείρου), ανέφερε θερμοκρασίες -11.8 βαθμών Κελσίου, στις 18 Μαρτίου. Ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ, Μάρτιο και κατά 40 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, από τους μέσους όρους.

“Είναι το αποτέλεσμα ενός ‘ατμοσφαιρικού ποταμού’, ενός πίδακα ζεστού και υγρού αέρα που παγίδευσε θερμότητα στην περιοχή” έγραψε η Guardian, προσθέτοντας ότι ποσοστό αυτής της υγρασίας ‘έγινε’ βροχή. “Ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας αυτής πιθανότατα απορροφήθηκε από το νερό, κάτω από την παγονησίδα”.

New @usnatice-named icebergs resulting from complete collapse of East Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) on/around March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @jdmillstein https://t.co/16JtKcXQPY pic.twitter.com/lSKMNgRgNi

— Catherine Colello Walker (@CapComCatWalk) March 24, 2022