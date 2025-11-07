Τι ήταν η λαμπερή βολίδα που εμφανίστηκε στον αττικό ουρανό – Η εξήγηση Κολυδά

Εξηγήσεις για τη λαμπερή βολίδα που εμφανίστηκε στον αττικό ουρανό έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θεόδωρος Κολυδάς .

Το περίεργο φαινόμενο εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα προς βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου (20:00).

«Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την μεγάλη λάμψη της βολίδας, η οποία έγινε ορατή από όλη την κεντρική Ελλάδα. Για τον γήινο παρατηρητή, τα μετέωρα που πέφτουν στη γη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πιο δύσκολο να τα δούμε ενώ τις πρώτες βραδινές, τις μικρότερες» ανέφερε, στην αρχική του εξήγησε, ο κ. Κολυδάς παρουσιάζοντας τα στοιχεία για το μετέωρο.

Ως προς το φαινόμενο καθ’αυτό, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σημείωσε πως «προκύπτει από την είσοδο ενός στερεού σώματος από το διάστημα στην ατμόσφαιρα της γης, ενώ μετεωροειδές λέμε το στερεό σώμα από το οποίο προκύπτει το μετέωρο. Η βολίδα όπως η σημερινή είναι το μετέωρο του οποίου η λαμπρότητα φθάνει ή ξεπερνά αυτή την λαμπρότερη των πλανητών».

Υπάρχει κίνδυνος από τη «βολίδα»;

Όσον αφορά το κατά πόσο το ανθρώπινο είδος, σε παγκόσμια υπόσταση, κινδυνεύει από τυχόν πτώσεις μετεωριτών ο κ. Κολυδάς αναφέρει:

«Εάν λάβουμε υπόψη μας την συνολική έκταση της ξηράς της Γης, το συνολικό πληθυσμό της, ότι τέσσερις άνθρωποι καλύπτουν επιφάνεια 1m 2, ότι ο καθένας μας κατά μέσο όρο βρίσκεται σε ανοικτό χώρο 2 ώρες ημερησίως και ότι ζούμε 100 χρόνια βρίσκουμε ότι η πιθανότητα να μας χτυπήσει μετεωρίτης μεγαλύτερος του 1g είναι 1:1,5 δισ. για όλη τη διάρκεια της ζωής μας».

Πηγή: lifo.gr