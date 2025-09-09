Τη «Φλόγα της αγάπης» στο γήπεδο του Παναιτωλικού το Σάββατο

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμος Αγρινίου, με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Τοπικό Τμήμα Αγρινίου) και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, υποδέχονται στην πόλη μας την «Φλόγα της Αγάπης» της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).

Υποδεχόμενοι τη «φλόγα της Αγάπης» στην πόλη μας διοργανώνουμε γιορτή, στέλνοντας μηνύματα στην κοινωνία, που αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, την ανάπτυξη της έννοιας του Εθελοντισμού γενικότερα και κάθε Εθελοντικής δράσης, που έχουν στόχο να διευκολύνουν και να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων μας.

Το Αγρίνιο θα υποδεχθεί την «ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8.00μ.μ. στο «ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ».

Από τις 7.00 το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, O Σύλλογοs Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, θα έχει δράση ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, για την Εθελοντική Αιμοδοσία.

ΑΦΙΞΗ της «ΦΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 8.00μ.μ. και άναμμα του βωμού στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο ημίχρονο του αγώνα.

ΟΙ ΠΕΖΟΙ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟΙ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΒΩΜΟ

Τη στήριξή τους προσφέρουν: Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και η Λέσχη Μοτοσικλέτας Αγρινίου.

*Φωτογραφία αρχείου