Τι είπε η Λατινοπούλου για τη σπονδυλοδεσία που δεν έγινε στο Αγρίνιο - Ποιες επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο

Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου που μίλησε την Τρίτη (14.10.25) εφ’ όλης της ύλης στο «Δυτικά FM 92,8», αναφέρθηκε σε περίπτωση ασθενούς ο οποίος μετά από ατύχημα υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία στην Πάτρα και όχι στο Νοσοκομείο Αγρινίου επειδή, όπως την ενημέρωσε ο γιος του, δεν υπήρχαν τα αναγκαία υλικά για τη χειρουργική επέμβαση.

Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», σχολίασε στη Δήμητρα Λαοπόδη, ότι δεν νοείται το 2025 να αναγκάζονται ασθενείς σε τέτοια κατάσταση, να μετακινούνται για μια επέμβαση σε άλλα νοσοκομεία που βρίσκονται σε απόσταση, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

Η πληροφόρηση που είχε το sinidisi.gr είναι ότι δεν τίθεται θέμα έλλειψης υλικών. Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Αγρινίου πραγματοποιούνται χειρουργεία αυχενικής σπονδυλοδεσίας και στη διάρκεια της επέμβαση ενώνονται επιλεγμένα οστά (σπόνδυλοι) στον αυχένα (αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης). Ωστόσο, στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου δεν πραγματοποιείται η οσφυϊκή σπονδυλοδεσία, χειρουργική επέμβαση της σπονδυλικής στήλης που έχει σκοπό την σταθεροποίησή της ώστε να ανατραπεί κάποιο νευρολογικό έλλειμμα. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει τα μηχάνημα αξίας κατ΄εκτίμηση 300.000 ευρώ (απαιτείται και η προμήθεια εφεδρικού), ποσό στο οποίο πρέπει να συμπεριληφθούν και τα κόστη των αναλώσιμων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η υποστήριξη του εγχειρήματος από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Πάντως η κ. Λατινοπούλου, με αφορμή το περιστατικό κατήγγειλε ως αδιανόητο να μην παρέχονται υπηρεσίες υγείας που ο πολίτης έχει «χρυσοπληρώσει» και πρότεινε να επανέλθει ο θεσμός του Επιθεωρητή στις Δημόσιες Υπηρεσίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για κακοδιαχείριση αλλά και ρουσφετολογικές τοποθετήσεις διοικητών στις νοσηλευτικές μονάδες.

Το σχετικό απόσπασμα για το θέμα Υγείας από το 13:52 του ηχητικού που ακολουθεί:

* Φωτογραφία αρχείου