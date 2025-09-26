Τι αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη για τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη - «Τώρα το καλοκαίρι τα… βρήκαμε»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε η γνωστή δημοσιογράφος, Ανθή Βούλγαρη για την σχέση της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, και τις αλλαγές που επέφερε στην καθημερινότητά τους η γέννηση του γιου τους.

Η Ανθή Βούλγαρη ήταν καλεσμένη, το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη μητρότητα, τη νέα καθημερινότητα και τις αλλαγές που έφερε στη σχέση της με το σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη.

Η Ανθή Βούλγαρη εξομολογήθηκε: «Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι. Με τη μαμά μου κυρίως. Και με τον Κώστα στην αρχή που μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική και υπεπροστατευτική. Τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Επειδή έτυχε με την κολλητή μου να είμαστε μαζί σε ενδιαφέρουσα και γεννήσαμε σχεδόν μαζί, η Χριστίνα είναι στο τρίτο της παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω.

Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα.

Δείτε το βίντεο:

Τώρα τον βλέπω, είμαστε καλά. Εκείνος μια χαρά τα έκανε, απλά εγώ είχα μάτια μόνο για το μωρό, και τώρα δηλαδή. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση. Από δυο, γίναμε τρεις και από σύντροφοι έχουμε γίνει και γονείς και πρέπει να ξανασυστηθούμε τώρα ως γονείς».

Πηγή: govastileto.gr