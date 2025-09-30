Θύρα 6: «Μέχρι στιγμής ο Παναιτωλικός δεν πείθει, αλλά η πίστωση χρόνου συνεχίζεται»

Θέση πήρε η Θύρα 6 μετά την 5η αγωνιστική της SL1, δηλώνοντας ότι ο Παναιτωλικός δεν έχει καταφέρει να πείσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής.

Πιο αναλυτικά:

«Ο Παναιτωλικός μας, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να πείσει με την παρουσία του στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Εμείς, από την πλευρά μας, δε θα σταθούμε —τουλάχιστον ακόμη— στο αγωνιστικό κομμάτι, ούτε θα επιρρίψουμε ευθύνες.

Όπως είχαμε πει εξαρχής, πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, γεμάτη νέες προσθήκες καλώς ή κακώς.

Πίστωση χρόνου έχει δοθεί και θα συνεχίσει να δίνεται, όσο εμείς κρίνουμε ό,τι χρειάζεται.

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς, σε συνάντηση με την Π.Α.Ε. αλλά και ξεχωριστά με την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο, ήταν σαφείς και αδιαπραγμάτευτοι από όλες τις πλευρές.

Γι’ αυτό και αναμένουμε το ανάλογο πρόσωπο από την ομάδα.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Το διακύβευμα φέτος είναι μεγαλύτερο απ’όλους μας».