Θύμα απάτης ο Θανάσης Παπαθανάσης: Ψεύτικο προφίλ στο όνομά του ζητά χρήματα από πολίτες

Για την ύπαρξη και ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ στο Facebook, προειδοποιεί με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Παπαθανάσης , που χρησιμοποιεί το όνομά του και τη φωτογραφία του, για να προσεγγίσει πολίτες μέσω μηνυμάτων και να ζητήσει χρήματα.

«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ολόκληρη η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.

Πρόκειται για απάτη.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές.

Σας παρακαλώ:

Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.

Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.

Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».