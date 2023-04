Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε στο Netflix με τη «μαύρη Αφρικανή Κλεοπάτρα»

Για παραποίηση της Ιστορίας κάνουν λόγο διακεκριμένοι επιστήμονες – Τι απαντά η πρωταγωνίστρια της σειράς – Πώς η βασίλισσα με καταγωγή από τη Μακεδονία έγινε…Αφρικανή

Η αιτία πίσω από όλα αυτά δεν είναι άλλη, από την επιλογή της νεαρής μαύρης ηθοποιού, Αντέλ Τζέιμς για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το γεγονός πως η ηθοποιός είναι μαύρη «ξένισε» πολλούς οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα, της δυναστείας των Πτολεμαίων που κυβέρνησαν την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, αμέσως μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι σχολιαστές κατηγορούν το Netflix ότι παραποιεί την Ιστορία, με πολλούς να σημειώνουν πως οι επιλογές αυτές δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά γίνονται καθαρά και μόνο για εμπορικούς λόγους για να εκμεταλλευτούν την δυναμική του woke κινήματος.

Παράλληλα το Netflix φαίνεται ότι αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στο νέο τρέιλερ της Queen Cleopatra μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Η σειρά προκάλεσε κύματα αντίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο που το Netflix αναγκάστηκε να αφαιρέσει εντελώς την επιλογή των ανθρώπων να σχολιάζουν.

Παρόλο που η σειρά ντοκιμαντέρ δεν έχει προβληθεί ακόμη, είναι εμφανές από το trailer ότι η μονάρχης παρουσιάζεται ως μια μαύρη γυναίκα, πιθανώς με «παρεξηγημένη καταγωγή». Ένα από τα πρόσωπα που μιλούν στο σύντομο κλιπ αναφέρει: «Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει, “δεν με νοιάζει τι διδάσκουν στο σχολείο, η Κλεοπάτρα ήταν μαύρη”».

Ακριβώς γι αυτούς τους λόγους, ο δικηγόρος Μαχμούντ Αλ-Σεμάρι από την Αίγυπτο κατήγγειλε τη διάσημη πλατφόρμα streaming, ζητώντας την απενεργοποίηση της σειράς κι υποστηρίζοντας πως προσπαθεί να διαγράψει την αιγυπτιακή ιστορία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Cairo24», ο Αλ-Σεμάρι σκοπεύει να λάβει όλα τα νομικά μέτρα κατά των υπεύθυνων, προκειμένου «να σταματήσει τη συμμετοχή του Netflix σε ένα “τέτοιο έγκλημα”».

Lawyer Mahmoud al-Semary wants to shut down Netflix in Egypt over the “Queen Cleopatra” doc. that portrays Cleopatra as a black woman. He argues that it promotes Afrocentrism and distorts Egyptian identity and history. She was Greek. pic.twitter.com/0XhhknFvPc

— Tactical News PL 🇵🇱 (@tac_pl) April 19, 2023