Θρομβώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε – Τα προειδοποιητικά σημάδια

Οι θρομβώσεις στο αίμα μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα με το είδος και το που βρίσκονται.

Καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονική εμβολή… και οι τρεις ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συμβαίνουν σε διαφορετικά μέρη του σώματος, αλλά έχουν κάτι κοινό: Μπορούν όλα να προκληθούν από θρομβώσεις στο αίμα.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνες οι θρομβώσεις;

Σύμφωνα με το National Blood Clot Alliance (NBCA), οι θρομβώσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς μπορεί να εμποδίζουν την ροή του αίματος σε ζωτικά όργανα του σώματος, λέει η δρ. Amita Avadhani, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Advance Practice Division, School of Nursing at Rutgers, The State University of New Jersey.

«Τα ζωτικά όργανα μας όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και η καρδιά χρειάζονται οξυγόνο για να λειτουργήσουν. Χωρίς οξυγόνο, τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν μετά από τέσσερα λεπτά, προκαλώντας μόνιμη βλάβη στα όργανα και τη λειτουργικότητά τους καθώς εξελίσσεται ο χρόνος» επισημαίνει.

Ωστόσο, δεν δημιουργούνται όλοι οι θρόμβοι αίματος το ίδιο. Μπορεί να κυμαίνονται από ελαφρώς συμπτωματικούς έως και θανατηφόρους» εξηγεί ο δρ. Elad I. Levy, MD, καθηγητής και πρόεδρος νευροχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Buffalo.

Αρτηριακή θρόμβωση

Αυτός ο τύπος θρόμβωσης, γνωστός ως αρτηριακή εμβολή, συνήθως συμβαίνει στα πόδια και διακόπτει τη ροή του αίματος σε άλλα μέρη του σώματος. Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα ή αργά, ανάλογα με το μέγεθος του θρόμβου και πόσο εμποδίζει τη ροή του αίματος.

Τα συμπτώματα ενός αρτηριακού θρόμβου ή εμβολής στα πόδια ή τα χέρια περιλαμβάνουν:

Κρύο χέρι ή πόδι.

Μειωμένος ή καθόλου παλμός στο χέρι ή στο πόδι.

Έλλειψη κίνησης στο χέρι ή στο πόδι.

Πόνος στην πληγείσα περιοχή.

Μούδιασμα και μυρμήγκιασμα στο χέρι ή στο πόδι.

Χλωμό χρώμα του χεριού ή του ποδιού.

Εάν εμφανιστεί αρτηριακός θρόμβος σε ένα όργανο, τα συμπτώματα εξαρτώνται από το προσβεβλημένο όργανο. Ένας αρτηριακός θρόμβος που εμφανίζεται στον εγκέφαλο μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο και αυτός που σχηματίζεται στην καρδιά μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή.

Φλεβική θρόμβωση

Ένας φλεβικός θρόμβος σχηματίζεται στις φλέβες και μπορεί να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου.

Η πιο σοβαρή μορφή φλεβικού θρόμβου είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DTV) μια κατάσταση που συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος σχηματίζεται σε μια βαθιά φλέβα, σε αντίθεση με τις πιο επιφανειακές φλέβες που είναι πιο κοντά στην επιφάνεια του σώματος, σύμφωνα με το αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Αυτοί οι θρόμβοι συνήθως αναπτύσσονται στο κάτω μέρος του ποδιού, του μηρού ή της λεκάνης, αλλά μπορούν επίσης να εμφανιστούν στον βραχίονα. Τα συμπτώματα του DVT μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πρήξιμο.

Πόνος.

Τρυφερότητα.

Ερυθρότητα του δέρματος.

Πηγή/φωτογραφία: vita.gr

