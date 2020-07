Θρήνος για τον Τζον Τραβόλτα – Πέθανε στα 57 της η σύζυγός του Κέλι Πρέστον (ΦΩΤΟ)

Νικήθηκε από τον καρκίνο του μαστού η Κέλι Πρέστον, σύζυγος του Τζον Τραβόλτα εδώ και 28 χρόνια. Η 57χρονη ηθοποιός έδινε μάχη εδώ και δυο χρόνια με την ασθένεια.

Η Κέλι Πρέστον είχε αποκτήσει με τον Τζον Τραβόλτα τρία παιδιά: την 20χρονη Έλλα, τον 9χρονο Μπέντζαμιν και τον Τζετ που πέθανε στα 16 του χρόνια τον Ιανουάριο του 2009.

«Επιλέγοντας να κρατήσει τη μάχη της ιδιωτική, έκανε θεραπεία εδώ και αρκετό καιρό, υποστηριζόμενη από την οικογένεια και κοντινούς της φίλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.

Η Κέλι Πρέστον «ήταν μια λαμπρή, όμορφη και αξιαγάπητη ψυχή, που νοιαζόταν βαθύτατα για τους άλλους και που έδινε ζωή σε ό,τι άγγιζε. Η οικογένειά της ζητά την κατανόησή σας για την ανάγκη την ιδιότητά τους αυτές τις ώρες».

Ποια ήταν η Κέλι Πρέστον

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1962 στη Χονολουλού της Χαβάης και σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος της καριέρας της ήταν το 1985 στην ταινία Mischief, ενώ είχαν προηγηθεί κάποιοι μικροί ρόλοι σε τηλεοπτικές σειρές. Τα επόμενα χρόνια, η Κέλι Πρέστον έπαιξε στις ταινίες Space Camp, Twins, Jerry Maguire, For Love of the Game. Ο τελευταίος ρόλος της καριέρας της ήταν το 2018 στην ταινία Gotti, όπου έπαιξε την Βικτόρια Γκότι, σύζυγο του αρχηγού της μαφίας Τζον Γκότι, τον οποίο έπαιξε ο Τζον Τραβόλτα.

Την Πρωτοχρονιά του 1991, ο Τζον Τραβόλτα έκανε πρόταση γάμου στην Κέλι Πρέστον ενώ βρίσκονταν στο Γκστάαντ στην Ελβετία. Παντρεύτηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου του 1991 και ενώ η Κέλι Πρέστον ήταν ήδη έγκυος δυο μηνών στον γιο τους, Τζετ.

