Θρήνος το μπάσκετ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο οδηγός της ομάδας του Περιστερίου – Το αποκάλυψε ο Βασίλης Ξανθόπουλος

Το Σάββατο 15/11, η Καρδίτσα κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να επικρατεί στην έδρα της με σκορ 88-74. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και γνωστοποίησε ένα τραγικό γεγονός.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο ένας εκ των οδηγών της ομάδας του Περιστερίου.

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα», ανέφερε.

