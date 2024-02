Θρήνος στο στίβο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Κίπτουμ

Το απόλυτο σοκ επικρατεί στον παγκόσμιο αθλητισμό τις τελευταίες ώρες, μιας και τα ξημερώματα της Δευτέρας ο κορυφαίος εν ενεργεία μαραθωνοδρόμος βρέθηκε νεκρός, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, τόσο Κέλβιν Κίπτουμ, όσο και ο προπονητής του, Ζερβάις Χακιζιμάνα, σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Κένυα. Στο ίδιο όχημα με εκείνους βρισκόταν και μία γυναίκα η οποία επέζησε, αλλά νοσηλεύεται λόγω τραυματισμών που υπέστη.

We’re sad to report that world marathon record-holder Kelvin Kiptum and his coach have lost their lives in a road accident in Kenya.

Kiptum was 24 years old and ran his world record of 2:00:35 at last year’s Chicago Marathon. pic.twitter.com/d58fKPE5GR

