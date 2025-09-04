Θρήνος στο Μεσολόγγι για το θάνατο του 48χρονου Παναγιώτη Χονδρού

Θρήνος στο Μεσολόγγι για το θάνατο του 48χρονου Παναγιώτη Χονδρού
Απέραντη θλίψη στο Μεσολόγγι με το θάνατο του Παναγιώτη Χονδρού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

 

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση ο καρδιολόγος και στενός φίλος του εκλιπόντος, κ. Νίκος Φούντας αναφέρει:

«Παναγιώτης Χόνδρος του Ηλία, 1977-2025

Ο παιδικός μου φίλος, ο κολλητός μου, ο συμμαθητής της διπλανής καρέκλας του θρανίου σε όλα τα σχολικά μου χρόνια, το καλύτερο παιδί, ολοκλήρωσε το ταξίδι του και πέταξε ψηλά, όπως αυτό του άρεσε να κάνει ,να πετάει στους αιθέρες.

Το παρεάκι έσπασε!»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ευρυτανία: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ευρυτανία: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Ευρυτανία με φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι, ενώ εναέρια μέσα δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες στο σημείο

04 Σεπ 2025

Ετικέτες: θάνατος, Μεσολόγγι, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;