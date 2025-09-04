Θρήνος στο Μεσολόγγι για το θάνατο του 48χρονου Παναγιώτη Χονδρού

Απέραντη θλίψη στο Μεσολόγγι με το θάνατο του Παναγιώτη Χονδρού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση ο καρδιολόγος και στενός φίλος του εκλιπόντος, κ. Νίκος Φούντας αναφέρει:

«Παναγιώτης Χόνδρος του Ηλία, 1977-2025

Ο παιδικός μου φίλος, ο κολλητός μου, ο συμμαθητής της διπλανής καρέκλας του θρανίου σε όλα τα σχολικά μου χρόνια, το καλύτερο παιδί, ολοκλήρωσε το ταξίδι του και πέταξε ψηλά, όπως αυτό του άρεσε να κάνει ,να πετάει στους αιθέρες.

Το παρεάκι έσπασε!»