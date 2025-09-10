Θρήνος στο Μενίδι Αμφιλοχίας: Εκοιμήθη ο εφημέριος π. Γρηγόριος Μπόλης

Θλίψη σκόρπισε στο Μενίδι Αμφιλοχίας και στην Άρτα, καθώς εκοιμήθη ο εφημέριος π. Γρηγόριος Μπόλης, ο οποίος υπηρέτησε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Μενιδίου.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον Ι.Ν.Αποστόλου Παύλου Μενιδίου αναφέρεται:

Με ιδιαίτερη λύπη και συγκίνηση θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους αγαπητούς ενορίτες μας, ότι εκοιμήθη ο επί 20 και πλέον έτη εφημέριος της ενορίας μας π. Γρηγόριος Μπόλης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Παναγιάς Διασέλου Άρτας και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του χωριού.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του καθώς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα προσέφερε στην ενορίας μας μέχρι την συνταξιοδότησή του.

Ευχόμεθα δε ο πανάγαθος και ελεήμων Κύριος να τον κατατάξει ''εν χώρα ζώντων'' και ''σκηναίς δικαίων''.

Καλό Παράδεισο.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.