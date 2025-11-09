Θρήνος στην Ξάνθη – Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα γνωστός DJ της περιοχής

Τραγικό θάνατο βρήκε την Κυριακή (09/11) ένας γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός DJ στην Ξάνθη, που τραυματίσθηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά, ενώ για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο άτυχος άνδρας – με καταγωγή από τον Πετεινό – διέμενε στο Χρυσοχώρι, όπου και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.

«Την 9-11-2025 το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου» αναφέρει η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν.

