Θρήνος στην Πάτρα: Νεκρός 21χρονος που κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, με νεκρό 21χρονο που κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άτυχος νεαρός καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, ενώ βρέθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ βρέθηκε τραύμα στο κεφάλι του που όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από την πτώση. Στο σημείο προσήλθε και η αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα.