Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή της Οβρυάς

Θρήνος στην Πάτρα για τον αδόκητο χαμό ενός 22χρονου  νέου στην περιοχή της Οβρυάς.

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Aρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.

