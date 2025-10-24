Θρήνος στην Πάτρα: 38χρονη βρέθηκε νεκρή στη δομή του ΟΚΑΝΑ - Τι συνέβη

Θρήνος στην Πάτρα για 38χρονη, που βρέθηκε νεκρή στη δομή του ΟΚΑΝΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 24/10 στη δομή του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα, μετά τον θάνατο μίας 38χρονης γυναίκας. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Σε τι οφείλεται ο θάνατος της 38χρονης στη δομή του ΟΚΑΝΑ

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της 38χρονης που είναι τρόφιμος της δομής, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

parapolitika.gr