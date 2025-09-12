Θρήνος για τον Διαμαντή και την Μπέσσυ Λαιμού – Πέθανε η κόρη τους
Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε χθες, Πέμπτη (11.9.25), νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο, σκορπωντας θίψη στους οικείους της.
Επικοινωνήσαμε με την κυρία Χρυσάνθη Λαιμού η οποία είναι θεία του Διαμαντή Λαιμού δηλώνοντας στο parapolitika.gr, πως: «Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντη και της Μπεσυ Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο, ασχολιόταν με το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια! Δύναμη και κουράγιο!».
Δείτε φωτογραφίες: