Θρήνος για τον Διαμαντή και την Μπέσσυ Λαιμού – Πέθανε η κόρη τους

Θρήνος στην οικογένεια Διαμαντή και Μπέσυς Λαιμού καθώς η κόρη τους βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, προκαλώντας σοκ στην ελληνική κοινότητα και στους οικείους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε χθες, Πέμπτη (11.9.25), νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο, σκορπωντας θίψη στους οικείους της.

Επικοινωνήσαμε με την κυρία Χρυσάνθη Λαιμού η οποία είναι θεία του Διαμαντή Λαιμού δηλώνοντας στο parapolitika.gr, πως: «Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντη και της Μπεσυ Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο, ασχολιόταν με το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια! Δύναμη και κουράγιο!».

Δείτε φωτογραφίες: