Θρήνος για τον 40χρονο κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»

Συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του 40χρονου κρεοπώλη Νίκου Θεοδωρίδη, που έκοψε τη μηριαία αρτηρία, ενώ ξεκοκάλιζε κρέατα στο Μαυρονέρι Κιλκίς, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, καθώς είναι συγχωριανοί και τον γνώριζε πολύ καλά.

«Είμαι σοκαρισμένος με αυτό που έγινε με τον Νικολάκη» είπε ο κ. Κεσίδης που, όπως τόνισε, πέρα από συνάδελφοι τον γνώριζε πολύ καλά καθώς είναι συγχωριανοί.

Ο 40χρονος κρεοπώλης το πρωί της Τετάρτης (12/11) όπως περιέγραψε ο κ. Κεσίδης βρισκόταν στο κρεοπωλείο του «και ξεκοκάλιζε κρέατα».

«Ξεκοκάλιζε ο άνθρωπος, δεν έκοβε καλά το μαχαίρι – δεν ξέρω τι έκανε, τι δεν έκανε- κι εκεί όπως τράβηξε το μαχαίρι πιο δυνατά πήρε την μηριαία αρτηρία. Δεν το πήρανε χαμπάρι και μέχρι να το καταλάβουν έχασε αίμα και τελείωσε, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν» είπε στο protothema.gr ο κ. Κεσίδης.

Το κρεοπωλείο του 40χρονου στο Μαυρονέρι Κιλκίς ήταν οικογενειακή επιχείρηση και όπως ανέφερε και ο 40χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή και στους συναδέλφους του.

«Περιμένω να με ενημερώσουν τι ώρα θα γίνει η κηδεία του για να πάω» κατέληξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών.

Μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.