Θρήνος για το 4χρονο αγγελούδι στα Χανιά: Μπροστά στον πατέρα του παρασύρθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο

Θρήνος επικρατεί στα Χανιά Κρήτης εξαιτίας του θανάτου του 4χρονου αγοριού που παρασύρθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το 4χρονο αγοράκι βρισκόταν με τον πατέρα του στο χωράφι για να κάνουν κάποιες εργασίες. Κάποια στιγμή – για άγνωστο ακόμα λόγο – το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο χωράφι άρχισε να κινείται προς τα εμπρός. Εκεί όμως βρισκόταν το άτυχο παιδί, το οποίο και παρασύρθηκε.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τον πατέρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να ειδοποιεί τις αρχές.

Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο χωράφι και παρέλαβε το άτυχο παιδί με τους διασώστες να διαπιστώνουν πως φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το 4χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου γιατροί και νοσηλευτές επιχείρησαν να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως, το παιδί υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Πηγή: cretapost.gr