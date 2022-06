Θρίλερ με τα κίνητρα του οδηγού του ΙΧ που έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο – Δασκάλα η νεκρή

Μία δασκάλα που βρέθηκε στον δρόμο του 29χρονου Γερμανού με καταγωγή από την Αρμενία, έχασε την ζωή της και άλλοι οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους και μαθητές – τραυματίστηκαν οι πέντε εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Ο 29χρονος δράστης ακινητοποιήθηκε από πολίτες και παραδόθηκε στην αστυνομία.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψης

«Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα ασημί Renault Clio, πάνω σε ομάδα πεζών στην οδό Tauentzien και κατόπιν στη βιτρίνα καταστήματος. Συνελήφθη από περαστικούς και παραδόθηκε στις αρχές», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη ασαφές, εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για ατύχημα, «ενδεχομένως λόγω κάποιου αιφνίδιου προβλήματος υγείας» του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης της Welt, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών ηλικίας 15-16 ετών από την Έσση, οι οποίοι βρίσκονταν με τη δασκάλα τους στο Βερολίνο, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Η αστυνομία με ανακοίνωσή της στο Twitter, καλεί όποιον διαθέτει οπτικό υλικό από το συμβάν να το διαβιβάσει στις αρχές, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

#BerlinAttack Terror on the streets of #Berlin German-Armenian driver, 29, ‘repeatedly mounts the pavement’ and ploughs his car into crowd killing at least one person and injuring 30 before being tackled by bystanders. pic.twitter.com/71gnGTjVyx

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) June 8, 2022