Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα - Eντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς εντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί λίγο πριν τις 5 το απόγευμα μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα και αντίκρισαν μια μακάβρια εικόνα.