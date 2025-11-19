Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Θρίλερ στην Κόρινθο: Σορός άντρα εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του Ισθμού

Θρίλερ σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει εντός του Ισθμού.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr,το μεσημέρι της Τετάρτης (19.11.25), ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.

Άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στο σημείο τον είδαν να επιπλέει στο νερό. Τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.

