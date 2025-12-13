Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στο Ηράκλειο, εκδόθηκε Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, για την οποία έχει πλέον εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή 7/12/2205.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, και μετά τη δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση του νεαρού άνδρα, ο οποίος είναι ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία στην οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του ήταν αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού του.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι εκτός από τον ίδιο τον 33χρονο εξαφανισμένο ήταν και το όχημά του – στοιχείο που αύξησε τον προβληματισμό και έθεσε σε επιφυλακή τις δυνάμεις εντοπισμού.

Τελικά, το αυτοκίνητό του 33χρονου βρέθηκε στην περιοχή Αποκόρωνα Χανίων. Το γεγονός ότι βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, όπου δηλώθηκε η εξαφάνιση, θεωρείται από τις Αρχές ανησυχητικό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών προς την περιοχή.

protothema.gr