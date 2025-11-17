Θρίλερ για 4χρονο στην Πάτρα: Έχασε τη μητέρα του και τον λήστεψαν Ρομά στην επόμενη γωνία

Χάρη στην ΔΙΑΣ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τον 4χρονο Ανδρέα από την Πάτρα, ο οποίος έχασε την μητέρα του στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πέσει θύμα ληστείας από Ρομά.

Τα παιδιά θέλουν προσοχή και η Πάτρα αστυνόμευση, ακόμα κι όταν σφύζει από ζωή το ιστορικό της κέντρο. Γιατί πόσα χειρότερα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στον μικρό Ανδρέα, εάν οι μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης δεν τον είχαν προσέξει, να περιπλανιέται μόνος του κλαίγοντας, δεν είχαν επιδείξει αξιοθαύμαστο επαγγελματισμό αλλά και συγκινητική πατρική στοργή; Μόλις δύο οικοδομικά τετράγωνα είχε προλάβει να απομακρυνθεί και είχε ήδη πέσει θύμα ληστείας από ανήλικους Ρομά!

Τι συνέβη

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι προς απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου (15.11.25), στο τμήμα του κέντρου της πόλης, από τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου μέχρι την Γεροκωστοπούλου. Όταν το μικρό αγόρι άφησε για μερικά δευτερόλεπτα το χέρι της μαμάς του, ενώ περπατούσαν στην Αγίου Νικολάου, κι αυτό ήταν αρκετό για να χαθούν οι δυο τους μέσα στο πλήθος.

Το μικρό κομμάτι της πόλης – που για τον 4χρονο Αντρίκο φάνταζε απέραντη έρημος χωρίς την μαμά του – και τα μόλις 15 λεπτά που διήρκησε η περιπέτειά του αλλά του φάνηκαν αιώνας, ήταν αρκετά για να ‘ρθει αντιμέτωπος με το κακό πρόσωπο της κοινωνίας.

Στη σύντομη περιπλάνησή του έπεσε σε παρέα ανήλικων Ρομά που βλέποντάς τον μόνο να κλαίει, του επιτέθηκαν, του έβγαλαν το μπουφάν που φορούσε κι έφυγαν τρέχοντας εγκαταλείποντάς τον στη μέση του δρόμου.

Ευτυχώς τον είδε η ΔΙΑΣ

Ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ που τον είδε, σταμάτησε αμέσως, τον πλησίασε, του είπε: «μην ανησυχείς, τώρα εδώ κοντά είναι η μαμά σου, θα την φωνάξουμε», για να τον ηρεμήσει. Τον ανέβασε στη μηχανή και του αγόρασε ένα κίντερ-έκπληξη μέχρι οι συνάδελφοί του να «οργώσουν» την περιοχή κι ευτυχώς γρήγορα να εντοπίσουν την αναστατωμένη μητέρα που έψαχνε το παιδί.

Η «Πολιτεία» έτυχε να είναι παρούσα και απαθανάτισε τη στιγμή. Για το ρεπορτάζ αλλά και για την εύλογη απορία: Κανείς εκτός των ένστολων δεν αντελήφθη το παραμικρό. Γιατί; Μήπως στο δικό μας τρέξιμο χάνουμε και την προσοχή μας στον διπλανό μας; Έστω κι αν κινδυνεύει, έστω κι αν είναι ένα μικρό παιδί;

Πηγή: politeianews.gr