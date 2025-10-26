Θρίαμβος για τον ΓΑΣ Αγρινίου στους αγώνες Κ14 – Πολλά τα μετάλλια που κέρδισαν οι αθλητές του

Όλα τα παιδιά αγωνίστηκαν με θάρρος, πάθος και δύναμη, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του συλλόγου είναι γεμάτο υποσχέσεις! Όλα σχεδόν τα παιδιά ανέβηκαν στο βάθρο, το πιο σημαντικό στοιχείο όμως ήταν η προσπάθεια, η ομαδικότητα, το αθλητικό πνεύμα και η ταπεινότητα που τα διέπει. Για εμάς, ιδιαίτερα σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες, προτεραιότητα έχει το χτίσιμο σωστών συμπεριφορών, ήθους και χαρακτήρα.

Αθλητικά, το μέλλον τους ανήκει, και είμαστε περήφανοι για την ολόπλευρη προσπάθεια και το ευ αγωνίζεσθαι που καλλιεργούν οι προπονητές μας από τους πρωταθλητές στις μεγάλες κατηγορίες μέχρι τις αναπτυξιακές ηλικίες

Αναλυτικά οι διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών μας :

• Γεωργιάδης Θεόδωρος – 150μ

• Βλάχος Χρήστος – 60μ εμπ.

• Πανόγλου Άγγελος – Vortex

• Κυριαζή Ειρήνη – 150μ

• Χαμπαίου Αγγελική – 2000μ βάδην

• Πανουκλιά Ιωάννα – 60μ