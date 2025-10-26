Θρίαμβος για τον ΓΑΣ Αγρινίου στους αγώνες Κ14 – Πολλά τα μετάλλια που κέρδισαν οι αθλητές του

123
Με πολλά μετάλλια, χαμόγελα, ελπίδα και αισιοδοξία ολοκληρώθηκε η δυναμική παρουσία των αθλητών και αθλητριών του ΓΑΣ Αγρινίου στους αγώνες Κ14, που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».
Όλα τα παιδιά αγωνίστηκαν με θάρρος, πάθος και δύναμη, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του συλλόγου είναι γεμάτο υποσχέσεις! Όλα σχεδόν τα παιδιά ανέβηκαν στο βάθρο, το πιο σημαντικό στοιχείο όμως ήταν η προσπάθεια, η ομαδικότητα, το αθλητικό πνεύμα και η ταπεινότητα που τα διέπει. Για εμάς, ιδιαίτερα σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες, προτεραιότητα έχει το χτίσιμο σωστών συμπεριφορών, ήθους και χαρακτήρα.
Αθλητικά, το μέλλον τους ανήκει, και είμαστε περήφανοι για την ολόπλευρη προσπάθεια και το ευ αγωνίζεσθαι που καλλιεργούν οι προπονητές μας από τους πρωταθλητές στις μεγάλες κατηγορίες μέχρι τις αναπτυξιακές ηλικίες
Αναλυτικά οι διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών μας :
Χρυσά Μετάλλια
• Γεωργιάδης Θεόδωρος – 150μ
• Βλάχος Χρήστος – 60μ εμπ.
• Πανόγλου Άγγελος – Vortex
• Κυριαζή Ειρήνη – 150μ
• Χαμπαίου Αγγελική – 2000μ βάδην
• Πανουκλιά Ιωάννα – 60μ
Ασημένια Μετάλλια
• Σαρισσαβίδης Δημήτρης – 60μ
• Τσανταρλιώτης Σπύρος – 150μ
• Ντόκα Αθηνά – 60μ
• Γουργολίτσα Δέσποινα – 150μ
• Κολονέλου Νάντια – 800μ
Χάλκινα Μετάλλια
• Μακρής Γιάννης – 60μ
• Κολονέλος Γιώργος – 800μ
• Κουτσογιαννοπούλου Ουρανία – 60μ
• Λουροπούλου Ηλιάνα
Άλλες διακρίσεις
• 4η θέση: Σταύρου Έλενα – 800μ
• 5η θέση: Τριάντη Αρετή – 150μ
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την υπέροχη παρουσία τους, στους εκπληκτικούς γονείς και στους προπονητές για τη σπουδαία δουλειά τους!
Ο ΓΑΣ Αγρινίου συνεχίζει με πίστη, αγάπη και αθλητικό ήθος!