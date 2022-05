Θριαμβεύτρια της Eurovision η Ουκρανία με τη Stefania – 8η με 215 βαθμούς η Ελλάδα

Ήταν οι Ευρωπαίοι πολίτες, το κοινό της Eurovision, εκείνο που αποφάσισε ότι η νίκη φέτος έπρεπε να πάει στην Ουκρανία. Το πιθανότερο είναι πως δεν επηρεάστηκε τόσο από το μήνυμα του Ζελένσκι πριν από τον διαγωνισμό, που δήλωσε ότι νίκη στο Τορίνο θα σημαίνει και νίκη στον πόλεμο. Περισσότερο ήταν μια στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, όπως σχολιάζει το newsit.gr.

Το τραγούδι Stefania που είχε γραφτεί προπολεμικά (όσο περίεργο κι αν ακούγεται αυτό) για τη μητέρα του τραγουδιστή, έγινε ύμνος στη μητέρα πατρίδα μετά τη ρωσική εισβολή. Δεν συγκίνησε τόσο τις επιτροπές, που έδωσαν στην Ουκρανία 192 βαθμούς, αλλά συγκίνησε τον κόσμο, που χάρισε στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα 439 (!) βαθμούς και την έφερε στην πρώτη θέση με 631. Είναι η τρίτη φορά που η Ουκρανία κερδίζει τη Eurovision μετά το 2004 και το 2016.

Το μέγα θέμα τώρα είναι αν η Eurovision του 2023 θα γίνει στο Κίεβο ή όχι. Πολύ νωρίς για να απαντηθεί αλλά η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Η διαδικασία της βαθμολογίας εξελίχθηκε σε θρίλερ, όχι τόσο για την Ουκρανία όσο για τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ισπανία. Η πρώτη κατάφερε να είναι στη δεύτερη θέση με 466 βαθμούς, αφού είχε μεν τις περισσότερες ψήφους από τις επιτροπές (283) αλλά όχι τόσες πολλές από το κοινό (183). Στην τρίτη θέση ήταν η Ισπανία με 459 βαθμούς και τέταρτη η Σουηδία με 438.

Μέσα στη 10αδα όπως ήταν ο στόχος και συγκεκριμένα στην 8η θέση τερμάτισε η Ελλάδα, αφού η Αμάντα Γεωργιάδη με το Die Together κέρδισε τις εντυπώσεις. Η ελληνική συμμετοχή με έξι 12αρια (Ολλανδία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ελβετία, Δανία) ήταν 6η μετά τις ψήφους των επιτροπών με 158 βαθμούς και κατέληξε 8η με τους επιπλέον 57 βαθμούς από το κοινό.

Από τις αξιοσημείωτες στιγμές της βραδιάς, φυσικά, η παρουσία της Ουκρανίας, που έγινε η δεύτερη χώρα στην ιστορία του διαγωνισμού που συμμετέχει αν και σε εμπόλεμη κατάσταση, μετά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Οι Kalush Orchestra εκπροσώπησαν την Ουκρανία στην Eurovision με το τραγούδι Stefania, που γράφτηκε για τη μητέρα του τραγουδιστή. Μετά το τέλος της ερμηνείας του, έκανε έκκληση για βοήθεια στην Μαριούπολη και το Azovstal!

«Παρακαλώ βοηθήστε την Ουκρανία, την Μαριούπολη. Βοηθήστε το Azovstal τώρα», φώναξε από την σκηνή ο τραγουδιστής Ολεχ Πσιούκ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από το Κίεβο που μεταδόθηκε πριν από την εμφάνιση του ουκρανικού συγκροτήματος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε ότι πιστεύει πως η Kalush Orchestra θα νικήσει. «Ευρώπη, ψήφισε την Kalush Orchestra, το τραγούδι nο. 12. Ας υποστηρίξουμε τους συμπατριώτες μας! Ας υποστηρίξουμε την Ουκρανία!», είπε σηκώνοντας την γροθιά.

Taking the (information) war to a whole new level, Zelensky just announced Ukraine winning the #Eurovision will be symbolic for Ukraine winning the war. #Eurovision2022 starting… right now. pic.twitter.com/nnZ9mj1Koq

— Christo Grozev (@christogrozev) May 14, 2022