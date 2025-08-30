Θρασύτατη διάρρηξη στο Αγρίνιο: Άρπαξαν φορτηγό με λεία 4.000€, το εγκατέλειψαν στον δρόμο

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου κλοπή και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο ανδρών (ημεδαπός - αλλοδαπός) για το αδίκημα της κλοπής τροχοφόρου.

Ειδικότερα, στις 9-8-2025 οι δυο κατηγορούμενοι διέρρηξαν εταιρεία και αφαίρεσαν ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο, καθώς και εργαλεία που ήταν έμφορτα στο όχημα, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ.

Το όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς εγκαταλελειμμένο στην Επαρχιακή Οδό Αγρινίου – Εμπεσού, και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.