Θωμάς Κουτσουπιάς: Νέα μεγάλη επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ εξήγγειλε στην εκδήλωση για τις υποτροφίες πρωτοετών

Νέα επένδυση της ΑΜΦΙΓΑΛ ύψους 12 εκατ. ευρώ προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου Θωμάς Κουτσουπιάς στη διάρκεια εκδήλωσης στο κεντρικό κτήριο της Διοίκησης στο Αγρίνιο όπου βραβεύτηκαν επτά πρωτοετείς φοιτήτριες από αγροτικές περιοχές.

Το πρωί της Δευτέρας (15.9.25) οι επιτυχούσες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλαδικές έλαβαν ως υποτροφία από 1.500 ευρώ. Φέτος μάλιστα δόθηκε ένα ακόμη χρηματικό έπαθλο, καθώς υπήρξε ισοβαθμία στα μόρια εισαγωγής για δυο διαγωνιζόμενες, η δε διαφορά στο βαθμό απολυτηρίου ήταν ελάχιστη.

Από την πρώτη κατηγορία βραβεύτηκε οι Αναστασία Πέτρα από το 1ο ΓΕΛ Αγρινίου, Αικατερίνη Τάτση από το 1ο ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας, Αικατερίνη Άλκη Σεφεριάδη από το 6ο ΓΕΛ Αγρινίου και Ελένη Παλασκώνη από το ΓΕΛ Ευηνοχωρίου, ενώ από τη δεύτερη κατηγορία, υποτροφία έλαβαν οι Ελένη Ιωάννα Τσούκα από το ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας, Αντωνία Ταντάρου από τις Λυκειακές Τάξεις της Παλαίρου και Ιωάννα Σιαπλαούρα από το ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας.

Ο κ. Κουτσουπιάς ευχήθηκε καλές σπουδές στις φοιτήτριες και καλή σταδιοδρομία στη συνέχεια της πορείας τους, καλώντας τες να παραμείνουν στο τόπο τους και να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο. Κάτω από αυτό το πρίσμα αναφέρθηκε στη συνεισφορά της Ένωσης Αγρινίου που συνεχίζει να επενδύει, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το ύψος της νέας επένδυσης της ΑΜΦΙΓΑΛ στην Αιτωλοακαρνανία προσδιορίστηκε σε 12 εκατ. ευρώ όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν εστάλησαν, ύστερα από σχετικό αίτημα, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας, η οποία επικοινώνησε με όλα τα λύκεια του νομού, προκειμένου να της δοθούν τα στοιχεία.

Οι υποτροφίες της Ένωσης Αγρινίου, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός συμβολικής και ταυτόχρονα ουσιαστικής και έμπρακτης επιβράβευσης των μαθητών, είναι ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Αγρινίου.

