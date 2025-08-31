Θλιβερή επέτειος για το Αγρίνιο – 81 χρόνια από την εκτέλεση της Μαρίας Δημάδη

Σαν σήμερα, 31 Αυγούστου 1944, το Αγρίνιο βυθίζεται στο πένθος. Η Μαρία Δημάδη, μορφή-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης, εκτελείται από τα Τάγματα Ασφαλείας, αφήνοντας πίσω της μια βαριά παρακαταθήκη θυσίας και ηρωισμού.

Η Δημάδη, με σπουδές στη Γερμανία και άριστη γνώση της γλώσσας, εργάστηκε ως διερμηνέας στο γερμανικό φρουραρχείο Αγρινίου.

Από τη θέση αυτή αξιοποίησε κάθε δυνατότητα για να μεταφέρει πολύτιμες πληροφορίες στον ΕΛΑΣ, συμβάλλοντας καθοριστικά σε επιχειρήσεις της Αντίστασης και στη διάσωση δεκάδων συμπατριωτών της.

Η δράση της, ωστόσο, προδόθηκε και στις 31 Αυγούστου 1944 οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα.