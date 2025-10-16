Θλίψη στο τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά, συντετριμμένη η σύντροφός του

Θλίψη και πρόσωπα σκυθρωπά στο τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά τον ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η σύντροφός του συντετριμμένη και υποβασταζόμενη από συγγενικό της πρόσωπο κατέφθασε στο χώρο της εκκλησίας

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού, για να αποχαιρετήσουν τον Άλκη Γιαννακά, πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας έφτασε υποβασταζόμενη από την ανιψιά της, η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα.

Η σύντροφος του Άλκη Γιαννακά, Κατερίνα υποβασταζόμενη από την ανιψιά της
Άννα Φόνσου
Κώστας Πρέκας

 

16 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΛΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, κηδεία

