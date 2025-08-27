Θλίψη στο Χαλκιόπουλο Βάλτου: «Έφυγε» ο 59χρονος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Πέπλο θρήνου σκέπασε το Χαλκιόπουλο Βάλτου με την είδηση θανάτου του 59χρονου Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025, στις 5:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαλκιόπουλου Βάλτου.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 5:00 μ.μ., όπου συγγενείς και φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να αποτίσουν τον τελευταίο χαιρετισμό.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη η σύζυγός του, οι αδελφές του, τα ανίψια, καθώς και λοιποί συγγενείς και φίλοι.