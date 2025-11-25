Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Θλίψη στο Αγρίνιο για τον πρόωρο θάνατο της 51χρονης Αγαθής Τσεκούρα – Φραγκούλη

Βαθιά θλίψη στο Αγρίνιο για την Αγαθή Τσεκούρα - Φραγκούλη. "Έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Αγρινίου η είδηση του θανάτου της 51χρονης Αγαθής Φραγκούλη – Τσεκούρα, συζύγου Κωνσταντίνου Φραγκούλη, η οποία «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 2:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στα Σφυρέικα Αγρινίου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 μ.μ., ώστε συγγενείς, φίλοι και όσοι τη γνώριζαν να της πουν το τελευταίο αντίο

