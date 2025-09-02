Θλίψη στην Ποταμούλα Αγρινίου: «Έφυγε» ο Νίκος Μπίλιας, συνταξιούχος οικοδόμος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 χρόνων ο συνταξιούχος οικοδόμος Νίκος Μπίλιας από την Ποταμούλα Αγρινίου.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 χρόνων ο συνταξιούχος οικοδόμος Νίκος Μπίλιας από την Ποταμούλα Αγρινίου.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του αλλά και την τοπική κοινωνία. Οι συγχωριανοί του μιλούν για έναν φιλήσυχο, δοτικό άνθρωπο που του άξιζε να ζήσει πολλές ακόμα ευτυχισμένες στιγμές.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ποταμούλας Αγρινίου.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν η σύζυγος και τα τρία τους παιδιά, συγγενείς και φίλοι.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: Η ιστορία πίσω από τη μελοποίηση του «Επιταφίου»

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: Η ιστορία πίσω από τη μελοποίηση του «Επιταφίου»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 2/09 χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη και εμείς θυμόμαστε την ιστορία πίσω από τη μελοποίηση του «Επιταφίου» του Γιάννη Ρίτσου.

02 Σεπ 2025

Ετικέτες: κηδεία, ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, Ποταμούλα Αγρινίου

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;