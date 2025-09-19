Θλίψη στην Κυπάρισσο Αγρινίου για τον ξαφνικό θάνατο της 50χρονης Σαββούλας Σπυροπούλου από υπερπολύτεκνη οικογένεια

Θρήνος στην Κυπάρρισο Αγρινίου για την απώλεια της 50χρονης Σαββούλας Σπυροπούλου, κόρης υπερπολύτεκνης οικογένειας, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (19.9.25), μετά από ανακοπή.

Η άτυχη γυναίκα που ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφθασαν στο σπίτι της με απινιδωτή και ιατρικό εξοπλισμό, είχαν νωρίτερα βγει εκτός δρόμου με το ασθενοφόρο, και χρειάστηκε να μεταβούν επί τόπου με Ι.Χ.

Στο σπίτι της οικογένειας καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατηθεί η γυναίκα στη ζωή αλλά, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στο χωριό του Αγρινίου. Ήταν ένα από τα συνολικά 18 παιδιά που έφεραν στον κόσμο οι γονείς της και πριν μερικά χρόνια είχε φύγει από τη ζωή μία από τις αδελφές της. Οι ηλικιωμένοι γονείς της βρίσκονται στη ζωή...

Η Σαββούλα Σπυροπούλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και εργαζόταν με χαμόγελο και ευγένεια στην επιχείρηση της οικογένειας (καφενείο - ψησταριά) στον Κυπάρισσο.

Δύο από τα αδέρφια της υπηρετούν ως τραυματιοφορείς στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου μεταφέρθηκε και, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατό της.