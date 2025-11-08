Θλίψη στην Κατούνα για την απώλεια του Θεόδωρου Μούχα

Θλίψη επικρατεί στην Κατούνα για την απώλεια του Θεόδωρου Μούχα του Ευστρατίου, ο οποίος έφυσε στα 61 του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Κυριακή 09/11/2025 το μεσημέρι στις 12:00 στον Άγιο Αθανάσιο Κατούνας. Ο Θόδωρος, καλός σύζυγος και πατέρας τριών παιδιών, πρόσφερε πολλά και στην Κατούνα σαν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κατουνιωτών Αθήνας για αρκετά χρόνια.

Ήταν άτυχος στην πορεία της ζωής του μιας και ένα μικροατύχημα στην εργασία του στο Δήμο Αθηναίων του στοίχησε το πόδι του. Από εκεί και ύστερα όμως δεν έχασε τη δύναμη του και πάλεψε για πολλά χρόνια ανάπηρος, το πάλεψε πολύ, ήθελε να ζήσει και να προσφέρει στην οικογένεια του. Γέμιζε την πλατεία της Κατούνας όταν ερχόταν με τις φωνές και τα αστεία του.

