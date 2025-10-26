Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Θλίψη στην Αμφιλοχία: «Έφυγε» η Μαρία Μπαρμπούτη

Η εκλιπούσα ήταν Πολιτικός Μηχανικός στο επάγγελμα και ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Αμφιλοχία η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η 67χρονη Μαρία Μπαρμπούτη το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.

Η εκλιπούσα ήταν Πολιτικός Μηχανικός στο επάγγελμα και ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, χάρη στην πολύχρονη επαγγελματική της δραστηριότητα και την παρουσία της σε δημόσια έργα και ιδιωτικές κατασκευές σε όλη την περιοχή της Αμφιλοχίας και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας στις 10:00 π.μ. (αναμένεται επιβεβαίωση), με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να της λένε το τελευταίο αντίο.

Πηγή: e-maistros.gr

