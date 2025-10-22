Θλίψη σε Μεσολόγγι και Πρέβεζα για την απώλεια της 42χρονης Ντίνας Τσενικλόγλου, μητέρας δύο παιδιών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών η Ντίνα Τσενικλόγλου και η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Μεσολόγγι όπου κατοικούσε με την οικογένειά της αλλά και την Πρέβεζα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η νέα γυναίκα με το υπέροχο βλέμμα και την καλοσυνάτη ψυχή βρέθηκε στο Μεσολόγγι για σπουδές και παρέμεινε στο τόπο μετά την ολοκλήρωσή τους. Με τον Σταμάτη Γεωργακόπουλο δημιούργησαν μια δεμένη οικογένεια και απέκτησαν δυο γλυκύτατα παιδιά.

Δυστυχώς, η ευτυχία που βίωσαν δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε με δύναμη ψυχής σοβαρή ασθένεια ωστόσο η κατάληξη δεν ήταν αυτή για την οποία όλοι προσεύχονταν.

Η Ντίνα Τσενικλόγλου εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος σε γνωστή επιχείρηση του Μεσολογγίου και ξεχώριζε για το ήθος και τον επαγγελματισμό της.

Ενδεικτική είναι μια ανάρτηση συνεργάτιδας της στο λογαριασμό της στο Facebook:

«Δεν ήσουν μια απλή υπάλληλος για εμάς !!!

Ήσουν το κορίτσι της καρδιάς μας! Ένας άγγελος!!!

Δεν θα ξεχάσω εκείνο το υπέροχο γέλιο σου και τα αστεία που κάναμε!!!

Καλο σου ταξίδι γλυκιά μου στην γειτονιά των αγγέλων!!!».

Και μια αγαπημένη της φίλη σχολίασε:

«Καλό σου ταξίδι.

Δεν θα κλάψω γιατι Έφυγες θα χαίρομαι γιατί έζησες. Γι αυτα που άφησες πίσω γι αυτά που δημιούργησες για αυτά που πέτυχες για όλους τους ανθρώπους που ενέπνευσες με τη δύναμη σου κ τη θετική σου ενέργεια. Για το ότι ήσουν ένας φοβερός άνθρωπος ένας καλός άνθρωπος ένας ηθικός άνθρωπος.

Καλό ταξίδι αγαπημένη μου στις γειτονιές των αγγέλων γιατί ένας άγγελος ήσουν και κει σαν άγγελος θα λάμπεις!».