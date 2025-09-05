Θλίψη για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Κιάτο - Είχε τα γενέθλιά της πριν από λίγες μέρες

Ανείπωτος είναι ο πόνος στο Κιάτο, όπου ένας ακόμη νέος άνθρωπος χάθηκε στην άσφαλτο. Η Μαργαρίτα, μόλις 25 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα

Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 12 Αυγούστου, γιόρταζε τα γενέθλιά της με αγαπημένους ανθρώπους, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί την τραγωδία που ερχόταν. «Χάσαμε το χαμογελαστό μας παιδί», ψέλλισε ο θείος της -όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star- που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι το κορίτσι τους άφησε την τελευταία του πνοή λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι.

Πώς έχει το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 25χρονη

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στο σημείο «Αρκούδα». Στο αγροτικό όχημα βρίσκονταν ένα ζευγάρι, 70 και 61 ετών, που απεγκλωβίστηκε από διασώστες και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύεται. Η Μαργαρίτα κινούνταν στο ρεύμα καθόδου, ενώ το ζευγάρι στο αντίθετο ρεύμα. Η σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε σε στροφή και το όχημα της νεαρής γυναίκας διαλύθηκε κυριολεκτικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star o συγκεκριμένος δρόμος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος: απότομες στροφές, φθαρμένο οδόστρωμα και ανεπαρκής φωτισμός τον καθιστούν καρμανιόλα.

«Είναι ευθεία αλλά πολύ επικίνδυνος δρόμος, δεν είναι σωστός, δεν είναι για τρέξιμο», είπε κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλος μάρτυρας πρόσθεσε: «Ο δρόμος είναι ακατάλληλος… θέλει τεράστια προσοχή. Εδώ οδηγούν σαν τρελοί».

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

iefimerida.gr