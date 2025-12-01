Θησέας Αιτωλοακαρνανίας: Δυνατές εμφανίσεις για τους αθλητές του σε kickboxing και πυγμαχία στα Ιωάννινα

Στο φιλικό πρωτάθλημα kickboxing και πυγμαχίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα συμμετείχε ο ΑΣ Θησέας Αιτωλοακαρνανίας με προπονητή τον Νίκο Κακαρέλη.

Ο σύλλογος συμμετείχε με 20 αθλητές πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν αρχάριοι αλλά στάθηκαν εξαιρετικά απέναντι στους αντιπάλους τους. Οι γονείς που συνόδευσαν την ομάδα έμειναν ενθουσιασμένοι από την απόδοση των αθλητών. Την διοργάνωση έκανε ο σύλλογος των Ιωαννίνων Tigers.

«Το ΔΣ του συλλόγου συγχαίρει τους αθλητές για τις διακρίσεις τους αλλά και τον προπονητή Κακαρέλη Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους», αναφέρεται σε ενημέρωση του Συλλόγου.