Θεσσαλονίκη: «Tζαμπατζής» μοτοσικλετιστής «έφαγε» την μπάρα από τα διόδια στο κεφάλι
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα μοτοσικλετιστής προσπάθησε να περάσει τα διόδια, χωρίς να πληρώσει και «έφαγε» την μπάρα στο κεφάλι.

Στη Θεσσαλονίκη, μοτοσικλετιστής προσπάθησε να περάσει τα διόδια «τζάμπα», κολλώντας πίσω από αυτοκίνητο που είχε πληρώσει. Μόνο που δεν υπολόγισε σωστά τις αποστάσεις… και η μπάρα κατέβηκε κατευθείαν στο κεφάλι του!

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok από τον ίδιο τον αναβάτη, ο οποίος σχολίασε με αυτοσαρκασμό ότι «οι μαγκιές πληρώνονται».

Φυσικά έγινε viral με τα σχόλια να δίνουν ρέστα:

«Ρε αδερφέ θα σκοτωθείς για 2 ευρώ;»

«5-10 χιλιάρικα μηχανή, αλλά τσιγκούνης στο 1,40»

«Φίλε δεν είναι μαγκιά»

